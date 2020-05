Coronavirus: bollettino sanitario, quasi tutti guariti

Non bisogna assolutamente abbassare la guardia per la fase 2. Premessa necessaria, se non altro per cautela, prima di fornire le notizie molto buone sulla situazione sanitaria ad Altamura.Il numero dei guariti è salito a 55, praticamente tutti. Nessuno è in ospedale. Solo due persone sono in isolamento domiciliare obbligatorio. Quindi ad Altamura i casi positivi si stanno azzerando. Ma, com'è noto, Altamura piange sei vittime. E questo non bisogna mai dimenticarlo perché il Covid-19 ha provocato una triste scia di lutti e il pericolo - in Italia e nel mondo - non è affatto cessato. Ma di certo si può tirare un sospiro di sollievo e tornare lentamente alla normalità, con tutte le precauzioni oggi indispensabili.Le regole di distanziamento sociale del Governo sono state molto efficaci per frenare la pandemia al Sud Italia. Questo è il tempo della responsabilità. Ci sono meno vincoli per uscire di casa, anzi di fatto non ce ne sono quasi più. Tutte le attività del mondo economico stanno ripartendo, dal 18 maggio ci saranno le riaperture di altri settori. Quindi è importante proteggere se stessi e gli altri.