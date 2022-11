Centro storico: Rigenera Altamura, primi risultati dei lavori

divieto di transito e divieto di fermata, ambo i lati in via Già Corte D'Appello, nel tratto compreso tra Piazza Duomo fino a Piazza Don Minzoni;

divieto di transito e divieto di fermata via Madonna dei Martiri, ad eccezione dei residenti della zona che potranno continuare ad accedere alle proprie abitazioni anche al fine di eseguire operazioni di carico/scarico;

istituzione del senso unico in Via Matteo Cristiani a partire da Piazza Martiri con direzione Piazza Don Minzoni; con l'installazione del senso vietato in Via Matteo Cristiani all'intersezione con Piazza Don Minzoni.

Sono iniziati in via San Michele, nel centro storico, i lavori di pavimentazione in pietra nell'ambito del programma di opere pubbliche "Rigenera Altamura", per la riqualificazione urbana del borgo antico. I lavori di "Rigenera Altamura" consistono nella realizzazione dei sottoservizi stradali in diverse vie del centro storico e in alcune piazze e nella ripavimentazione in pietra. Per la ripavimentazione viene utilizzata un basolato diverso da quello del corso Federico II di Svevia, che nel tempo ha creato numerosi problemi. Scelta, infatti, una pietra simile a quella in via Candiota (nella parte retrostante la Cattedrale), già autorizzata dalla Soprintendenza, e che si è dimostrata più durevole ed efficiente.Per importo finanziario, circa 5 milioni di euro, "Rigenera Altamura" è il più consistente intervento nelle opere pubbliche ad Altamura. "L'Amministrazione comunale - sottolinea la sindaca Rosa Melodia - sin dall'inizio è stata fortemente impegnata per la riqualificazione del centro storico ed ha recuperato questi fondi, stanziati nell'ambito del POC - Programma operativo complementare di azione e coesione inclusione della Regione, che erano stati persi prima del mio insediamento nel 2018. Iniziano, dunque, a vedersi i risultati di questa complessa azione amministrativa che renderà il centro storico più bello e vivibile".​I lavori riguardano tre comparti differenti, per una migliore gestione delle aree di intervento per salvaguardare sia le attività commerciali che le residenze. Gli interventi riguardano Via S. Caterina, Via Già Corte D'Appello, Via S. Michele, Via Santa Croce, Via Falconi, via Solofrano, via Nicola Melodia, Via Pasquale Caso, Piazza San Giovanni, Piazza Marconi e Piazza Don Minzoni e alcune vie e claustri presenti in queste aree di intervento. La durata dei lavori è di circa un anno e mezzo.Stanno iniziando le attività di cantiere in via Già Corte d'Appello. Per questa ragione, con ordinanza di Polizia Locale, sono state impartite ulteriori disposizioni. Vale a dire, a partire da oggi:Confermate le altre disposizioni, già definite con ordinanza del 2 giugno, relativamente ai divieti in via Santa Caterina, via San Michele e Piazza Don Minzoni.I lavori dovranno essere sospesi nella fascia oraria compresa tra le 13:00 e le 14:00.