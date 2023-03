Social Video 3 minuti Antonio Petronella e il progetto "Altamura protagonista

"Altamura Protagonista" è la denominazione del progetto politico del dirigente scolastico Antonio Petronella, candidato sindaco alle elezioni amministrative del 14 e del 15 maggio, che aspira alla fascia tricolore impegnandosi in politica per la prima volta.Ai microfoni di AltamuraLife ha spiegato le ragioni della sua candidatura, anticipando alcuni temi del suo programma, in cui attribuisce una grande importanza al contributo dei giovani con l'obiettivo di "svecchiare" la politica.