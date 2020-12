Altamura in zona gialla

A seguito di un miglioramento della situazione epidemiologica, con un calo del numero dei positivi, a partire da domani tutta la Puglia sarà in zona gialla. Ciò vale pure per la città di Altamura.Quindi è possibile spostarsi fuori dal Comune. Inoltre le attività del settore ristorativo potranno essere aperti.Ad Altamura, però, bisogna ancora mantenere alta la guardia. Per questo verranno mantenute delle restrizioni. Da verificare se saranno modificati gli orari del cosiddetto coprifuoco.Seguono aggiornamenti sulle decisione del centro operativo comunale di protezione civile