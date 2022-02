Allerta meteo gialla per neve e pioggia

Nevicate: al di sopra dei 200-400 m, con possibili sconfinamenti fino a livello del mare su Puglia garganica, con apporti al suolo moderati sui rilievi della Puglia centrale, deboli fino a moderati alle quote superiori sul resto della Puglia.

Precipitazioni: da isolate a sparse, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale, ove i fenomeni assumeranno anche carattere di rovescio o temporale.

Il centro funzionale decentrato della Protezione civile ha emesso un messaggio di allerta gialla per la giornata di domani, martedì 1 febbraio, per quasi tutta la Puglia. Per l'area murgiana, identificata come "Puglia centrale bradanica", l'allerta meteo è per rischio idrogeologico e per neve.Questa la situazione meteorologica: un'ampia saccatura centrale sull'aria balcanica interessa le regioni meridionali portando deboli precipitazioni anche a carattere nevoso, una ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali e associata ad un generale calo termico. I fenomeni saranno in attenuazione dalla serata di domani.Eventi meteorologici previsti:Come sempre, la Protezione civile invita i cittadini ad adottare i comuni comportamenti per proteggersi in caso di eventi climatici avversi.Due giorni fa ad Altamura c'è stata una brevissima nevicata. In alcune località della Murgia, come Minervino e Spinazzola, è stata intensa e di maggiore durata, con accumuli nelle campagne murgiane e sulla viabilità provinciale.