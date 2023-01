Ad Altamura Chiara Francini, una conduttrice del Festival di Sanremo

"Coppia aperta quasi spalancata" è la commedia in scena in questo fine settimana al Teatro Mercadante di Altamura per la stagione di prosa. Due gli appuntamenti: stasera 21 gennaio alle ore 21.00 e domani 22 gennaio alle ore 17.30. Sul palcoscenico i protagonisti sono Chiara Francini, attrice di cinema e di teatro, e Alessandro Federico.La visibilità di Chiara Francini nell'ultima settimana è aumentata a dismisura. L'attrice fiorentina, intelligente e brillante, è stata scelta da Amadeus per condurre insieme la quarta serata del Festival di Sanremo in programma venerdì 10 febbraio. Una presenza che ha destato molta curiosità tra gli addetti ai lavori. Francini è stata scelta con altre co-conduttrici, Chiara Ferragni e la giornalista Francesca Fagnani, e quella sera (la quarta del Festival all'Ariston di Sanremo) avrà la scena tutta per sé insieme al "padrone di casa" Amadeus. Non sarà la prima volta in tv (nel suo percorso lavorativo anche la conduzione di un programma con Pippo Baudo) ma un'esperienza del tutto diversa visto che... Sanremo è Sanremo.Prima dell'Ariston, eccola sul palco del "Mercadante" per vederla in veste di attrice di teatro. In una commedia scritta da Dario Fo e Franca Rame. Nella presentazione dello spettacolo si legge: "Ironica quanto basta e sensuale quando vuole, Chiara Francini si mette alla prova con un testo importante, che celebra il ruolo della donna all'interno della coppia. L'energica Antonia incarna l'eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro "sopravvivenza" tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino al marito, la protagonista decide di accettare l'impensabile".