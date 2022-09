Irregolarità edilizio e abusivismo, indagini in corso

Nell'ambito delle attività di controllo del territorio, il comando di Polizia locale ha esaminato alcuni titoli edilizi e ha rilevato alcune difformità rispetto ai permessi rilasciati."Continui e incalzanti controlli sono stati svolti in ambito edilizio - ha comunicato la sezione di controllo del territorio del comando di Polizia locale - con l'individuazione di manufatti abusivi o completamente difformi dai titoli autorizzativi per cui si è intervenuti col sequestro di alcuni immobili; allo stato attuale, le indagini preliminari sono ancora in itinere per valutare la responsabilità di altri soggetti. 21 i soggetti tra proprietari, esecutore dei lavori e tecnici progettisti nonché direttore delle opere edili deferiti alla locale Procura della Repubblica che sta vagliando le posizioni processuali degli indagati".