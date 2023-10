Pane nostro, la mostra dei grandi dipinti di Nicola Lisanti (23 ottobre - 30 novembre)

Lunedì 23 ottobre, alle ore 18.00

Nell'ambito delle manifestazioni dellae del(il primo pane in Europa ad aver ottenuto questa importante e selettiva certificazione), il, incon il, ha organizzato la mostra d'arte contemporanea di".La mostra è composta da beni (acrilici su tela) che raffigurano i vari momenti del, con particolare riferimento alle fasi della panificazione domestica in auge fino agli inizi degli anni Settanta, quando gli antichi forni a legna svolgevano anche una funzione sociale: erano luoghi pubblici di comunità.La mostra, allestita al piano terra del[Via Santa Croce, Centro Storico], viene inaugurata, Presidente del Consorzio; il Sindaco di Altamura,; il Presidente del Parco dell'alta Murgia,. Mostra presentata dal curatore e direttore del Consorzio,e daStorica dell'arte. Presente l'Scrive la Storica dell'arte nella sua presentazione stampata sulla brochure: «Può sembrare […] scandalosamente semplice e ingenuo ricorrere ai mezzi della pittura per dare un senso al passaggio trinitario seme-grano-pane e all'umanità implicata in questo rituale contadino, a fronte della ricerca artistica che dagli anni Settanta, specie in Lucania, ha posto l'accento sull'antropologia. Non possiamo, tuttavia, disconoscere che giace al fondo di questa 'serie'- data la costante dimensionale di ogni tela - un interesse che legittima la definizione di 'ciclo', per la natura stessa del soggetto che ha a che fare con la ciclicità del tempo scandito dall'opera dell'Uomo nel succedersi delle stagioni».Alcunedell'autore della mostra «è un arista di origini lucane, vive a Matera. Ha completato gli studi presso l'Ist. St.le d'Arte e l'Accademia di BB. AA. Di Bari. Tra i pittori del Mezzogiorno si caratterizza per l'uso "personale" del colore, nel tradurre l'impegno interpretativo della complessa realtà sociale e culturale. Partecipa nel 1994 alla rassegna "Apollinia" curata da Pasquale Totaro-Ziella e con la partecipazione, tra gli altri, di Luigi Guerricchio. Attualmente svolge la sua attività nello Studio d'Arte "Il Comignolo", sito negli antichi e suggestivi rioni Sassi di Matera ove, tra l'altro, non mancano incontri e scambi di carattere culturale oltre che mostre d'arte di rilievo; in occasione della Notte Bianca 2008 è stata presentata una performance sulla produzione della Ceramica Raku. La sua opera è stata recensita da quotidiani e periodici specializzati, sia in Italia che all'estero (San Marino, San Paolo - Brasile, Dublino - Irlanda, Santiago del Cile, Berlino). Di lui si è occupato la RAI - TV oltre ad emittenti radio - televisive private».La mostra è aperta tutti i giorni, festivi compresi, fino alcon i: 10.00 – 13.00 / 17.00 – 21.00. Ingresso libero e gratuito.L'iniziativa è promossa con la collaborazione di