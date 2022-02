Concorso di fotografia: "ri-Scatti di donna" (scadenza 3 marzo)

La Rete Museale "Uomo di Altamura", in collaborazione con il Comune di Altamura, organizza la 1^ edizione del contest fotografico "ri-SCATTI di DONNA", promosso e realizzato senza alcuno scopo di lucro, con la sola finalità della promozione e valorizzazione di una tra le arti più intime e inconfessate, la fotografia, in grado di esprimere sentimenti, emozioni, passioni e allo stesso tempo sensibilizzare l'opinione pubblica sul legame che collega gli stereotipi di genere, la discriminazione femminile e la violenza contro le donne.Il contest mira a ricercare il modo migliore per esaltare, attraverso il linguaggio evocativo e immediato della fotografia, scatti che raccontano o rappresentano figure femminili, le loro passioni, la determinazione, la forza spesso silenziosa ma mai assente. Il tema proposto è quello di cogliere, con istantanee fotografiche, un dettaglio, un attimo, una prospettiva che sappia rappresentare la donna, nell'essenzialità e semplicità dei suoi gesti quotidiani.Il 3 marzo è la scadenza per partecipare.Regolamento e modulo di iscrizione disponibile qui (fai copia-incolla del link):https://cooperativairis.net/index.php?page=leggi_news&id_news=22&fbclid=IwAR0ZjdYO_-VvWi-o95RdddTxfYtcl_h1aWjfMamoILvgAG0q3u7GfAiIXK4